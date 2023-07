Si sono conclusi i lavori di ribasolamento ai piedi di Palazzo di Città, all'intersezione tra piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I e via Marina.L'intervento è stato finanziato con fondi regionali rinvenenti dal programma "StradaXStrada" per un importo complessivo di 150mila euro, comprensivo del lavoro fatto in via Madonna degli Angeli.«Le transenne - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo - resteranno ancora per poche ore, al fine di far consolidare ulteriormente le chianche. Mi preme ringraziare le maestranze, altamente specializzate, che hanno completato l'intervento nei tempi previsti, evitando ulteriori disagi a cittadinanza e turisti, numerosi in questo periodo a Giovinazzo».