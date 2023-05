Concessioni demaniali a Ponente, PVA prende posizione e racconta la sua verità

Sta facendo tanto discutereda parte di privati. Piattaforme sono state montate, dopo l'assegnazione.Una soluzione che non piace affatto a tanti cittadini, men che meno è mai piaciuta ail principale movimento di opposizione. Dal gruppo guidato da Carmela Zaza spiegano la loro posizione senza filtri, ricostruendo quanto accaduto negli ultimi anni, sin dal periodo pre-Covid.Una posizione schietta, che non è affatto - è questa la precisazione - contro l'imprenditoria locale, ma contro un modo di procedere da parte delle ultime due amministrazioni.Di seguito il testo completo.«Siete davvero in tanti in questi giorni a contestare l'allestimento - da parte di privati - della spiaggia con servizi in Località Rotonda, chiedendoci di intervenire. Riteniamo dunque doveroso, a questo punto, fare qualche chiarimento, iniziando "dalla fine". Abbiamo sempre ritenuto e continuiamo a ritenere che, a fronte di canoni demaniali irrisori (qualche migliaio di euro all'anno per migliaia di metri quadri),. Siamo sempre stati convinti che la concessione di spiagge ai privati possa e debba riguardaretratti costieri da riqualificare e valorizzare; non certo quelli messi a bando dall'amministrazione, tutti collocati in pieno centro e frequentati da sempre dai giovinazzesi!Per difendere queste nostre convinzioni, TUTTO, ma proprio tutto ciò che potevamo fare noi lo abbiamo già fatto!! Anzi, siamo andati pure oltre e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze, non foss'altro per tutto il "fango" calunnioso che ci è stato e ci viene lanciato addosso su questo tema. Sin dalla pubblicazione in albo pretorio (gennaio 2020) della delibera con cui la Giunta destinava quell'area demaniale (insieme ad altre) a spiaggia da affidare ai privati, infatti,ritenendola illegittima oltre che politicamente sbagliata. Ci siamo(tutti svolti durante il periodo del lockdown per COVID19!), inoltrando esposti circostanziati alla Regione Puglia, ente sovraordinato in materia demaniale, e agli Organi inquirenti della Magistratura.La Regione Puglia, pur riconoscendo la violazione del divieto di procedere a nuove concessioni,La Procura della Repubblica, nonostante una comunicazione da parte della Sezione Navale della Guardia di Finanza che pure segnalava varie ipotesi di reato,contro tale archiviazione ci siamo opposti e siamo in attesa della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari. Abbiamo fatto tutto questo mettendoci, come sempre, la faccia ed il cuore, animati dalla volontà di difendere tutti i Giovinazzesi, di garantire e preservare la fruizione del bene comune "mare". Abbiamo fatto tutto questo, come sempre, anche a costo di andare contro i "poteri forti" (politici ed economici) della città. Abbiamo combattuto questa battaglia politica completamente soli, a mani nude, andando contro ogni ragione di "convenienza elettorale".MA, c'è un ma che desideriamo ribadire con forza: MAI il nostro intento è stato quello di ostacolare l'imprenditoria locale, MAI quello di ostacolare singole persone o singoli operatori economici. Quando abbiamo inoltrato i nostri esposti, infatti, non sapevamo neanche ancora chi avrebbe partecipato a quei bandi !! Ed è questa anche la precisa ragione per cui ora che quei bandi hanno prodotto degli aggiudicatari e, presumibilmente, delle concessioni demaniali (ad oggi, non ancora pubblicate in albo pretorio!) la nostra azione politica non può e non vuole andare oltre: perché l'ultimo dei nostri scopi era ed è l'accanimento contro gli imprenditori.Del resto, e lo diciamo a malincuore, non possiamo fare a meno di constatare che quello che si realizza davanti ai nostri occhi è il frutto della volontà politica espressa legittimamente dai Giovinazzesi nell'urna elettorale! Proprio della concessione delle spiagge ai privati, infatti, questa amministrazione ha fatto un fiore all'occhiello ed un proprio vanto durante la scorsa campagna elettorale. Quelle pedane che copriranno la nostra splendida scogliera non sono altro che la plastica rappresentazione della città che Sollecito & Co. hanno in mente. La città ha scelto loro e la realtà con cui la città ora deve fare i conti è che a governare e gestire i beni comuni, come il nostro mare, ci sono (e continueranno ad esserci) ancora loro. Purtroppo, aggiungiamo noi!».PrimaVera Alternativa