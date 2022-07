Con Beppe Convertini un viaggio nell’Italia delle bellezze nascoste

Un itinerario tutto da scoprire attraverso la penisola più bella del mondo, luoghi silenziosi e non affollati, che profumano di natura e di cultura.Sono le tappe dei percorsi descritti nel volume "In viaggio con Beppe Convertini", che il noto presentatore Rai ha presentato nella galleria Belmondo, accompagnato dalla giornalista Francesca Rodolfo e dal patron della casa editrice Ad Maiora, dott. Giuseppe Pierro.Ai saluti dell'assessore al marketing territoriale del Comune di Trani Lucia de Mari e della presidente dell'associazione culturale Forme Elena Brulli ha fatto seguito il saluto di Giuseppe Pierro che ha sottolineato come Ad Maiora abbia "sposato" con grande entusiasmo la pubblicazione di questa guida. Francesca Rodolfo ha condotto con maestria la serata durante la quale l'autore ha illustrato i diversi itinerari di tutte le regioni italiane: Convertini ha raccontato anche delle sue forti radici pugliesi, dei luoghi, dei sapori e dei profumi dell' infanzia a Martina Franca.Dell'importanza di tramandare tutto questo alle giovani generazioni, si è discusso durante la serata proprio per trasmettere e inculcare ai giovani un senso di orgoglio di appartenenza che costituisca energia nuova per il futuro e lo sviluppo del nostro Paese attraverso la promozione della storia, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia.