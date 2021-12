Comitato Feste Giovinazzo, Gaetano Dagostino ai saluti. Sabato un evento

"Vieni, o Madre, in mezzo a noi" sarà l'occasione per rivivere alcuni momenti salienti dell'ultimo quadriennio

È stato intitolatol'evento organizzato dal Comitato Feste Patronali di Giovinazzo che segnerà l'ultimo atto della presidenza diL'appuntamento, per chi è legato alla tradizione giovinazzese ed alla Vergine di Corsignano è di quelli imperdibili e si terrà sabato 11 dicembre nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 19.30.«Tra aneddoti, video e sorprese - anticipano dal Comitato - rivivremo questa nostra splendida avventura al servizio della nostra amata Madonna di Corsignano. Una scelta di cuore, portata avanti tra mille difficoltà dovute soprattutto alla nota situazione di emergenza sanitaria, di cui andremo sempre fieri e orgogliosi. L'occasione sarà gradita anche per scambiarci gli auguri in vista delle prossime festività natalizie», concludono dall'associazione.Un modo per "fare comunità" e per sentirsi ancora una volta uniti nel nome di Maria. Per questo, alla serata parteciperanno anche il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia, fatto del tutto eccezionale, e le istituzioni cittadine.