Citymoda, arriva a Molfetta la "cittadella" della moda

Proprio in concomitanza con il periodo del "Black Friday", apre a Molfetta un nuovo punto di riferimento per l'abbigliamento e la moda a 360 gradi.nasce nella zona ASI di Molfetta come una vera e propria "cittadella" della moda: tante proposte, tanti brand, tante idee per accontentare tutti i gusti in termini di fashion e look.Si è svolta ieri l'inaugurazione dello store, il decimo in ordine cronologico dell'azienda diretta dall'imprenditore barese: taglio del nastro con il sindaco di Molfetta,, a seguire un evento con numerose iniziative in una sorta di contenitore di attività dedicate alla bellezza, con la partecipazione di partner quali Salvo Binetti, Country Club, Profumeria Boutique D'Essence, Onedigit e Aviva.Angolo ad hoc per l', con speciali consigli dispensati dalle esperte di look, per i migliori abbinamenti di colori. L'evento ha avuto anche un taglio social, con la presenza didi settore e un contest - in collaborazione con l'hairstylist molfettese Salvo Binetti - per premiare i creator digitali presenti alla serata.Da oggi ufficialmente Citymoda apre al pubblico, con ampi spazi dedicati a donna, uomo e bambini: ne abbiamo parlato con, Marketing Manager di Citymoda.