Grazie alla prontezza di un solerte cittadino ihanno sventato i piani di un gruppo di ladri d'auto. Tutto è partito da una telefonata aleffettuata ieri sera, alle ore 20.15, da un uomo del posto.È stato lui a segnalare la presenza sospetta di unache stava spingendo unaappena asportata in via Napoli. Un equipaggio deisi è quindi diretto sul posto e la segnalazione in effetti era azzeccata: i militari dell'hanno intercettato le due auto lungo via Bitonto, cercando di bloccare la fuga ai malviventi che erano a bordo. Questi, però, vista la gazzella, sono riusciti a fuggire per una manciata di secondi.La banda, diretta a Bitonto, è fuggita a bordo della Seat Leon e dei ladri si sono perse le tracce, ma sono in corso indagini per individuare i malviventi da parte dei Carabinieri che hanno potenziato, nelle fasce orarie critiche, i servizi di controllo del territorio per limitare questa piaga sociale. Importante, in questo caso, la collaborazione dei cittadini nel segnalare situazioni potenzialmente sospette ai numeri di telefono 112 e 080.394.2010.Insomma, collaborazione è la parola d'ordine non solo per reprimere, ma anche per prevenire i reati, in particolare modo i furti di auto, in una lotta che spesso è impari tra forze dell'ordine e cittadini da una parte e malviventi dall'altra.