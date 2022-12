Che tempo farà a Natale e Santo Stefano a Giovinazzo

Continua a farsi sentire l'alta pressione su tutta la Puglia e Giovinazzo ha già vissuto una Vigilia di Natale con punte di 17°, decisamente inusuali anche alle nostre latitudini in questo periodo dell'anno.Vediamo dunque cosa ci aspetta nelle giornate di Natale e Santo Stefano.Domenica di Natale col sole e venti deboli di Etesia, giornata caratterizzata da stabilità atmosferica e valori termici massimi che potranno raggiungere i 18°. Pomeriggio soleggiato, mentre dopo il tramonto l'aria si farà nuovamente carica di umidità (94%). Serata stellata e temperature minime della notte sui 10°.Giornata di Santo Stefano con cielo leggermente coperto al mattino, con ampie schiarite su Giovinazzo e punte di 17° all'ora di prenzo. Ventilazione sciroccale che permarrà sul Nord Barese anche martedì 27 dicembre. A sera cielo in prevalenza stellato, umidità al 93% e valori termici della notte in discesa sui 9°.