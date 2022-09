Carburante, prezzi alle stelle: come risparmiare con i consigli di SOStariffe.it

Attenzione allo stile di guida

In autostrada occhio ai limiti di velocità

Non diamoci troppa aria (condizionata)

In caso di brevi soste il motore va spento

Pneumatici: attenzione alla pressione

Rifornirsi dai distributori low cost

Liberarsi della zavorra

Risparmiare anche sull'RC auto

Non accenna ad arrestarsi. Fare il pieno è diventato sempre più proibitivo, nonostante il Governo abbia prorogato il taglio di 0,25 delle accise fino al 5 ottobre. Ma sono mesi che il caro benzina pesa sulle tasche degli automobilisti.Gli esperti dihanno perciò elaborato alcuni utili suggerimenti per tagliare i consumi di carburante. I consigli si riferiscono a un'auto-tipo del peso di 1.200 kg, ipotizzando un prezzo medio della benzina di 1,76 al litro. Il veicolo preso ad esempio ha un consumo medio di 7 litri ogni 100 km nel ciclo urbano, 5,3 litri ogni 100 km nel ciclo combinato e 4,8 litri circa ogni 100 km nel ciclo extraurbano.Ecco come percorrere gli stessi chilometri con meno benzina adottando alcuni semplici trucchi.. La prima regola per, soprattutto se facciamo un uso in prevalenza urbano del nostro mezzo a quattro ruote, è. Mantenere un'andatura costante nella guida di tutti i giorni consente di ottimizzare i consumi, aumentando i chilometri di percorrenza. Uno stile di guida attento consente di risparmiare, nell'esempio proposto, circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 euro in meno ogni 100 km, soltanto conducendo il mezzo con più cura.Chi va piano, va lontano e lo fa riducendo i consumi.. Con i prezzi attuali della benzina, il risparmio sulle lunghe percorrenze sarà significativo. Rispettare i limiti di velocità è importante non solo per questioni di sicurezza. In questo modo, infatti, è possibile limitare i consumi e, quindi, risparmiare a parità di chilometri percorsi.Un uso attento del climatizzatore consente di alleggerire la spesa per il carburante. Se durante il viaggio in auto teniamo costantemente accesa l'aria condizionata ciò incide per circa il 15% sui consumi di carburante, con picchi maggiori per l'uso in città.. SOStariffe.it ha stimato un risparmio di un quarto di litro di benzina (pari a 0,44 euro) ogni 100 km per l'esempio considerato.Chi guida in città lo sa bene. Siamo fermi al semaforo e l'auto continua a consumare. Perciò se il nostro veicolo è privo del sistema Start & Stop, diffuso sulle auto di ultima generazione, che garantisce un taglio del 10% dei consumi,. Una piccola dritta che consente un risparmio di mezzo litro di benzina ogni 100 km di percorrenza, pari a circa 0,88 euro.Gli pneumatici vanno conservati in buone condizioni e alla pressione indicata dal produttore. Circolare con una pressione più bassa di soli 0,5 bar rispetto a quella ideale produce consumi extra del 5%, oltre a rischi per la sicurezza.Altra utile dritta per abbassare lievemente i consumi è. Il web ci viene in soccorso in questo caso, con siti e app dedicate alla ricerca del distributore più economico. Il risparmio garantito varia in base al prezzo al litro praticato ma in media possiamo stimare unche si traducono in 0,53 euro risparmiati ogni 100 km.È noto che i carichi trasportati dal veicolo incidono sul dispendio di benzina.Eliminando 50 kg di peso extra (ad esempio oggetti dimenticati nel portabagagli) è possibile ridurre del 4% i consumi di carburante, se consideriamo un'auto da 1200 kg. Ciò significa 0,2 litri in meno (circa 0, 35 euro in meno) ogni 100 km.Se oltre al carburante vogliamo anche, per trovare la promozione su misura per le nostre esigenze e approfittare delle offerte più interessanti possiamo avvalerci del comparatore RC Auto dedicato.