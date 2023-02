Carabiniere aiuta un anziano a rientrare a casa, la foto diventa virale

«Sto aspettando un mio amico». Sono le uniche frasi che un anziano signore, vestito di tutto punto con coppola e bastone, ha detto rispondendo aiin pattuglia preoccupati per avere notato l'uomo da solo, a notte fonda, in un silenzio incredibile, durante i quotidiani servizi di controllo del territorio giovinazzese.I militari hanno visto passeggiare un 97enne in via De Gasperi, a Giovinazzo, in una zona ad un tiro di schioppo dalla villa comunale, il 27 febbraio scorso. Era da poco passata l'01.00 quando un vice brigadiere, in servizio presso la, ha notato l'uomo mentre camminava, da solo, sul marciapiedi. L'anziano era convinto di aspettare un suo amico, che sarebbe arrivato di lì a stretto giro. Non si sarebbe reso conto, invece, che era notte fonda e faceva anche molto freddo.Così il suo angelo, lo ha preso sottobraccio e lo ha riaccompagnato a casa. Passo dopo passo, con il tempo scandito dal bastone, il 97enne è tornato nella sua calda dimora. Un automobilista di passaggio ha immortalato il momento, la foto è subito diventata virale.