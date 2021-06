Calura soffocante senza tregua su Giovinazzo

Non darà tregua il caldo torrido che da lunedì 21 giugno sta stringendo in una morsa tutta l'Area Metropolitana di Bari.Giovinazzo non fa di certo eccezione e quest'oggi, 24 giugno, potrebbe essere una delle giornate più calde dell'intera estate, con punte disulla perla adriatica. Temperature elevatissime che porteranno qualche nube sparsa sin dal mattino e per tutto il pomeriggio, ma nemmeno la debole ventilazione nord-occidentale riuscirà a portare refrigerio.Finanche dopo il tramonto, la colonnina di mercurio segnerà bened i valori minimi della notte non andranno al di sotto dei 27°. Umidità per fortuna bassa al 39%.Un minimo respiro potrebbe arrivare nella parte centrale di venerdì 25 giugno con coperture più consistenti alternate a schiarite, ma il termometro indicherà ancoraIl maestrale nel fine settimana potrebbe porre fine a questa calura insopportabile.