Calo del numero dei nuovi positivi a Giovinazzo

Cala il numero dei nuovi positivi al Covid a Giovinazzo.Il dato emerge chiaramente dal settimanale report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari e fa riferimento al periodo tra l'11 ed il 17 luglio sono state registrate 218 nuove infezioni, per un tasso di positività ogni 100mila abitanti sceso a 1.116,6, sotto la media metropolitana assestatasi su 1.253,4.Nella settimana tra il 4 ed il 10 luglio a Giovinazzo c'erano stati 274 nuovi infetti dal Sars CoV2, con un tasso che allora era di 1.403,4.Numeri che fanno intuire un appiattimento della curva epidemica e che prospettano la fine della settima ondata di contagi, in attesa che in autunno possano arrivare vaccini aggiornati.