Calo dei contagi a Giovinazzo tra il 16 ed il 22 maggio

Sono in costante discesa i contagi da Covid-19 a Giovinazzo nelle ultime settimane.In attesa che il Comune aggiorni i suoi dati (non accade da metà aprile), quelli forniti dall'Azienda Sanitaria Locale nel consueto report raccontano di, 14 in meno rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è quindi sceso anch'esso a 256,1 casi ogni ipotetici 100mila ipotetici abitanti.Giovinazzo, pertanto, resta sotto la media metropolitana, ferma a 346 casi ogni 100mila residenti, frutto di nuove 4256 infezioni.Numeri che fanno ben sperare per una estate senza troppi patemi, anche se è ormai accertato che il Sars CoV2, come molti coronavirus, abbia un andamento stagionale. La prova del nove si avrà dunque nuovamente in autunno.