Caldo, il peggio è passato anche su Giovinazzo

Ultima giornata con caldo più intenso su Giovinazzo e su tutto il Nord Barese.Quest'oggi, martedì 17 agosto, le temperature massime raggiungeranno anchema sin dal pomeriggio vi sarà una diminuzione dei valori termici sino ai 29° al tramonto, che diverranno 26° a tarda sera e 23° di notte. Probabili anche coperture del cielo in serata.Ilha quindi eliminato il bollino rosso dall'Area Metropolitana di Bari, che oggi avrà ancora quello arancione e da domani, 18 agosto, diverrà gialla, quindi con rischio per la salute di livello basso.Da mercoledì, infatti, anche sulla cittadina adriatica le massime scenderanno sino a 31° e la ventilazione di maestrale porterà ulteriore refrigerio. Minime attese di 21°, anche 8° in meno rispetto a quelle delle scorse settimane.