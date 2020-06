Cadavere ritrovato alla Torretta

A compiere il macabro avvistamento e a dare l'allarme è stato un pescatore amatoriale che, proprio a quell'ora, stava lanciando l'amo in mare.è stato rinvenuto questa mattina, alle ore 13.00, sul litorale di Ponente a Giovinazzo, nei pressi della Torretta.Allertati dal pescatore, sul posto sono tempestivamente giunti gli uomini dell- a cui spetta la competenza sulle indagini coordinate dalla- e gli agenti dellache hanno provveduto a circoscrivere la superficie e ad allontanare i curiosi. La vittima è stata identificata nel corso del primo pomeriggio: si tratta diDa una prima ispezione cadaverica dell'uomo non sono emersi segni di violenza. L'ipotesi prevalente, dunque, complice anche la prolungata permanenza in mare, è quella legata a: saranno le indagini, tuttavia, a verificare l'esatta causa del decesso.