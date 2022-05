L'si lancia all'inseguimento di un'auto, di provenienza furtiva, e si schianta contro un mezzo agricolo; i due militari restano feriti. L'auto che la gazzella inseguiva, sfuggita all'alt durante un controllo, è ancora in fuga. È accaduto tutto questo, stamane alle ore 06.10, a Giovinazzo, in centro.Una pattuglia dell', nel corso di un servizio ordinario di controllo del territorio urbano, hanno estratto la paletta per fermare un', ma l'uomo che era al volante ha ignorato l'alt e ha pigiato a fondo sull'acceleratore, dandosi alla fuga. Non potendo fare altro che mettere a rischio se stesso e gli altri utenti della strada. I militari, dopo avere azionato i dispositivi di emergenza, si sono lanciati all'inseguimento dell'auto.E la questione, in pochissimi attimi, s'è fatta davvero grossa. Ma dopo pochi metri, giunta in piazza Sant'Agostino, all'incrocio con via De Gasperi, corso Dante e via Balilla, la vettura dell'ha impattato violentemente contro un mezzo agricolo, il cui conducente, rimasto illeso, si è recato autonomamente presso il locale punto di primo intervento. Più gravi, seppur non preoccupanti, le condizioni dei militari coinvolti, soccorsi dal personale delper i traumi che hanno riportato.I due, entrambi di stanza a, sono stati accompagnati presso ile il, mentre l'che è fuggita non è stata ancora rintracciata. Ihanno perlustrato la zona, nel tentativo di cercare l'auto che, però, aveva accumulato un vantaggio che le ha consentito di volatilizzarsi.