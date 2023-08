Bruno Barbieri incontra i produttori del settore oleario di Giovinazzo

Lo chefin vacanza da circa una settimana nel Nord Barese, ha ricevuto questa mattina, 21 agosto, una delegazione di produttori olivicoli giovinazzesi, vere eccellenze locali, ormai affermatesi in campo nazionale.Con loro anche il sindaco Michele Sollecito, che oltre a ringraziare lo chef pluristellato per la sua presenza discreta e sempre empatica a Giovinazzo, ha voluto mettere in risalto la bontà delle nostre attività produttive, soprattutto quelle in campo oleario, che rappresentano una voce importantissima nell'economia cittadina.Non solo turismo, dunque, ma anche saperi antichi trasportati all'interno di attività che ormai utilizzano moderni processi di trasformazione della materia prima, apprezzatissima in Italia ed all'estero.«Stamattina - ha quindi raccontato il primo cittadino attraverso i canali social - insieme ai produttoriabbiamo incontrato lo chefapprofittando della sua presenza qui nella nostra città. Incontro cordiale e illuminante per alcuni versi, dai temi dell'accoglienza all'enogastronomia. Il nostro illustre ospite ha confermato le potenzialità del nostro territorio e ha apprezzato tantissimo l'olio giovinazzese! Lo chef Barbieri ci ha promesso che tornerà a Giovinazzo, incantato dalla bellezza della nostra città, dal buon cibo e dall'ottima accoglienza! Grazie, infine, al Relais Belvedere per la disponibilità accordataci.»E questo è davvero un ottimo biglietto da visita: turismo e valorizzazione dei prodotti enogastronomici ed oleari del territorio devono sempre più andare a braccetto. Non è propaganda, è un manifesto per il presente perché significa lavoro e quindi occupazione.