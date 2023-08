Bruno Barbieri a Giovinazzo si lecca i baffi per la cucina tipica del Barese

, chef stellato, notissimo per i programmi tv cult di settore come le produzioni Sky Masterchef Italia e 4 Hotel, è a Giovinazzo. Anche lui per qualche giorno nella Puglia centrale adriatica, quella sino a qualche tempo fa meno gettonata rispetto al mondano Salento, ma da qualche anno esplosa con record di presenze ed in cima a tutte le preferenze.Il cuoco emiliano è in relax in questo lembo di meridione e sta apprezzando la cucina locale, da par suo, alla ricerca di luoghi che ricordino tradizioni e che le mettano in tavola valorizzando le materie prime.Così mercoledì 16 agosto è stato ospite dell'Hostaria San Domenico, in vico Freddo, uno dei posti più suggestivi del borgo antico giovinazzese.padroni di casa impeccabili, lo hanno accolto facendogli assaporare specialità con prodotti a chilometro zero, ricchi sapore ma anche di amore.«Per noi avere un mito della cucina internazionale a cena è stato un onore - ci ha detto Angela Martorana - ma abbiamo voluto riservargli, sebbene inevitabilmente emozionati, le stesse attenzioni che riserviamo a tutta la clientela».ha fatto i complimenti a chef Bavaro per le sue, ormai marchio di fabbrica inconfondibile, prima di tuffarsi letteralmente in un piatto che lo ha stregato, stando ai presenti:. Chiesta la ricetta, uno degli uomini più rappresentativi dell'arte culinaria italiana nel mondo ha più volte avuto parole di elogio per una cucina povera elaborata nel giusto modo, schietta, autentica come tanti chef stellati cercano.Gliconclusivi, dolci alla crema fatti in casa tipicamente baresi, hanno determinato il successo totale di una cena che all'Hostaria San Domenico personale e titolari ricorderanno a lungo. Le foto di rito finali raccontano il resto.Ed occhio, però, chef Barbieri si aggira ancora nel Nord Barese, pronto da par suo a scoprire nuove eccellenze culinarie, che parlino al palato di saperi e sapori antichi.