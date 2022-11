Biografia di don Tonino Bello: la presentazione in Sala San Felice a Giovinazzo

Sabato 3 dicembre, alle ore 19.30, presso la Sala San Felice, nell'omonima piazza del centro storico, Giovinazzo ricorderà don Tonino Bello a quarant'anni dal suo ingresso in città come vescovo, il 28 novembre 1982.L'occasione è quella della presentazione del volume direcentemente pubblicato dall'editore Rubbettino. Questo volume, ampio e articolato, costituisce, ad un anno dalla proclamazione della sua venerabilità, la prima biografia scientifica, elaborata in base a un vasto complesso di fonti archivistiche che dà conto dell'amplissima bibliografia di e su don Tonino Bello.«La nostra città - dichiara il sindaco- vuole rendere omaggio a monsignor Antonio Bello, per tutti "don Tonino", figura centrale per questa comunità, già vescovo di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, la cui azione pastorale, ancora oggi attuale, è stata sempre incentrata sulla ricerca di dialogo e condivisione, al fianco degli ultimi».La serata di ricordo e di omaggio al vescovo, voluta dall'amministrazione comunale, vedrà alternarsi letture di testi di don Tonino, tra cui la poco nota prima omelia pronunciata a Giovinazzo il 28 novembre di quarant'anni fa, video e intermezzi musicali a cura dell'associazione Angeli eVenti.I Cameristi di Oltre Lirica - Stefano Costantino Coccia (violino), Roberto Chiapperino (violoncello) e Mariacristina Buono (pianoforte) – accompagneranno la cristallina voce del soprano Angela Cuoccio ed eseguiranno in prima assoluta melodie della compositrice pugliese Rosaria Anna Achille.A presentare il volume, in dialogo con l'autore, sarà lo scrittore e giornalista giovinazzese, autore di varie monografie su mons. Bello, ampiamente citate da Parente nella nuova biografia. Cittadino benemerito dei Comuni di Giovinazzo e Milano, è professionalmente impegnato presso la Direzione Comunicazione ed eventi istituzionali dell'Università Cattolica di Milano, e componente del Consiglio generale dei Pugliesi nel Mondo e della Fondazione don Tonino Bello.campano di origine, formatosi presso l'Università Federico II di Napoli e presso la Scuola Archivistica e Diplomatica Vaticana, è docente di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Autore di diverse monografie con particolare riferimento alla storia sociale e religiosa dell'Italia contemporanea, è consultore storico della Congregazione delle Cause dei Santi.A concludere la manifestazione sarà il vescovo della Diocesi, mons. Domenico Cornacchia, che è anche autore della prefazione al volume di Parente.