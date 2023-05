Ha percorso un bel po' di strada a piedi, da sola., di Giovinazzo, l'altra sera, si è allontanata di circa un chilometro dalla propria abitazione, nelle vicinanze della stazione, arrivando sino all'di via Toselli. A rintracciarla sono stati i dipendenti del supermercato, che hanno individuato la piccola.I fatti - una vicenda, per fortuna, a lieto fine - risalgono alla sera dello scorso 26 maggio, quando una bambina di 7 anni, molto probabilmente approfittando di una momentanea svista dei propri genitori, si è allontanata dalla propria casa, nei pressi della stazione ferroviaria. L'allarme è stato dato alle ore 20.00 dai genitori che in un primo momento si sono precipitati in strada per cercare la bambina e, dopo aver cercato per un po' senza risultati, hanno allertato le forze dell'ordine locali.In pochi attimi, la sala operativa delha coordinato l'intervento di ricerca coinvolgendo tutte le risorse disponibili sul territorio, coordinate daidella. È stata, inoltre, allertata pure la. Infine, la buona notizia: la bambina, spaesata, è stata notata nell': sono stati i dipendenti, mente s'accingevano alla chiusura serale, a scorgerla nel corridoio vicino al reparto libri e cd, a fermarla e a segnalare il ritrovamento, per cui l'allarme è rientrato.La bambina è stata affidata ai militari giovinazzesi, i quali hanno comunicato alla sala operativa che la piccola era stata ritrovata sana e salva. A questo punto, la mamma passato lo spavento ha potuto abbracciare la figlia, alla presenza dei familiari e di un gruppo persone del quartiere che si era formato sotto l'abitazione.