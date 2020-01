Bepi Costantino presenta a Giovinazzo "Si può"

edito da Adda è il libro diche sarà presentato al Vecchio Caffè Amoia di Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, questa sera, 29 gennaio, alle ore 19.00, nell'ambito della rassegnaDialogherà con l'autore il giornalista, che riprenderà con Costantino i temi di un lavoro che punta a rafforzare l'idea secondo cui in Puglia c'è futuro per i giovani, per le loro idee e per un'impresa che guardi al domani, anticipando le sfide dei mercati in evoluzione.è un ingegnere e giornalista, Console onorario della Costa Rica, capace di raccontare storie di giovani che hanno realizzato nella terra d'origine il sogno di affermarsi, sfatando tabù e sfiducia quasi congenita in una regione che negli ultimi anni sta però riscoprendo l'orgoglio.I prossimi appuntamenti in programma della rassegna letteraria giovinazzese sono con Gianni Spinelli e il suo "La scatola di cuoio" (Fazi editore) il 19 febbraio, e con Gabriella Genisi , che presenterà "I quattro cantoni" (Sonzogno editore) il 18 marzo. Ingresso libero in tutte le occasioni.