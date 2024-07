Bellezza e storia in mostra, a Giovinazzo ultima serata per "Tesori d'Arte Sacra"

Ultima serata, quest'oggi, 28 luglio, per il tour diTra le 19.00 e le 22.00 le chiese dello Spirito Santo, Santa Maria degli Angeli, San Lorenzo e Sant'Andrea saranno visitabili con supporto di guide abilitate, per favorire la conoscenza del patrimonio ecclesiastico locale e valorizzare i beni storico-artistici in esse contenuti, la cui bellezza è poco conosciuta. Aperta anche la Concattedrale di Santa Maria Assunta e la sua cripta dalle ore 20.00, al termine della messa vespertina. Si può partecipare sottoscrivendo la card di 4 euro che dà accesso all'intero tour con guide abilitate.nata dopo la sigla di un accordo tra la Fondazione Museo Diocesano, la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e il Comune di Giovinazzo, iniziativa che ha visto sin qui la partecipazione complessive di centinaia di visitatori, raddoppia e tornerà anche in agosto nel periodo della Festa Patronale. Tra il 16 ed il 19 agosto in via eccezionale e per tutti i fine settimana di agosto le stesse chiese resteranno aperte ai visitatori. Una carezza a chi ama Giovinazzo ed il suo patrimonio storico-artistico.