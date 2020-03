Bar devastato, colpo di scena in aula: il 53enne torna in libertà

Arresto convalidato, processo al via il prossimo 26 maggio e ritorno in libertà per il, difeso dal legale, che, il 4 marzo scorso, brandendo un'accetta e un martello, è entrato nel bare, dopo aver minacciato le persone presenti e il titolare del locale, ha distrutto tavoli, sedie e fioriere.L'uomo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, all'arrivo deisi è scagliato contro di loro ed è stato necessario l'ausilio dei militari dell'e l'utilizzo delloper riuscire a bloccarlo. Tratto in arresto, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto abusivo d'arma, è stato rinchiuso presso la casa circondariale di Bari.Ieri pomeriggio, però, nel corso dell'udienza svoltasi presso gli uffici deldi via Dioguardi, l'inaspettato colpo di scena: il giudiceha convalidato l'arresto del, ma ha disposto l'immediata scarcerazione, mentre il pm, a carico dell'uomo,aveva chiesto la misura cautelare degli arresti in carcere, anche in considerazione dei suoi precedenti specifici e della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.Il giudice, invece, seppur convalidando l'arresto del, assistito dal penalista giovinazzese, diventato professore universitario di, ne ha disposto la reimmissione in libertà. Il processo inizierà il prossimo. Questo, intanto, è un vero e proprio coup de théâtre.