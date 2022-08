Bambino si perde alla Fiera, i Carabinieri lo scortano dai genitori

Bambino si perde alla, poi ritrova i propri genitori accompagnato da due. Storia a lieto fine, questa mattina, a Giovinazzo, all'interno della vasta area mercatale, nel quartiere 167, dove l'appuntamento di Ferragosto segna l'inizio dei festeggiamenti patronali in onore diPerdersi non è piacevole per nessuno. Figurarsi per un bambino di appena, che sa a malapena esprimersi. Ma lui è sveglio: sa riconoscere la divisa di due giovani militari dell', in servizio perlustrativo a piedi proprio fra le bancarelle di artigiani e commercianti ambulanti, e sa che a chi indossa quella divisa si può chiedere aiuto. Il piccolo si era smarrito dopo essersi allontanato dai propri genitori, ma per fortuna ha incrociato una pattuglia appiedata dellaGli uomini dell'lo hanno visto e si sono insospettiti. Era solo e impaurito. Lui ha riconosciuto le divise, si è avvicinato e ha infilato la manina nella mano di un militare. I due giovani- intanto, sul posto, è arrivato anche il comandante, il maresciallo capo- dopo averlo rassicurato (​«Andiamo dalla mamma?») si sono incamminati con lui. Così a piedi, mano nella mano, il piccolo di 6 anni è riuscito a riabbracciare i propri genitori. Una storia a lieto fine.L'episodio di questa mattina, conclusosi nel migliore dei modi, rientra negli intensificati servizi di controllo del territorio garantiti, nel lungo ponte di Ferragosto, da sabato a questa sera. Lasta controllando i due litorali, da Levante a Ponente: qui accampamenti conin spiaggia non sono autorizzati.