Attacco alla sede CGIL Bari, arriva il sostegno di Sinistra Italiana Giovinazzo

Le scritte in rosso sui muri e le finestre della sede delladel 18 gennaio scorso hanno suscitato clamore e sdegno nella comunità politica regionale.Scritte ad opera di gruppi NO VAX, sfociate poi nelle ore successive in insulti e minacce via social, tanto che il sindacato barese al cui vertice c'è Gigia Bucci ha sporto un'articolata denuncia. Fatti incresciosi su cui è tornata nelle scorse ore anche la sezione giovinazzese di Sinistra Italiana, guidata da Gaia Giannini, che ha espresso solidarietà nei confronti della CGIL Bari.«Le compagne e i compagni di- si legge - esprimono solidarietà alla CGIL di Bari, alla segretaria Gigia Bucci e al segretario Giuseppe Gesmundo per l'attacco vile rivolto alla camera del lavoro di Bari, imbrattata da scritte terroristiche e intimidatorie, e per le minacce gravi rivolte ai dirigenti del sindacato. Questo attacco rappresenta un tentativo di prevaricazione che non possiamo accettare e soprattutto rappresenta un vile attacco ai lavoratori della nostra regione che, con la CGIL, sono impegnati in vertenze atte a garantire la difesa dei propri diritti».