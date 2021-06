Assenteismo all'ospedale di Molfetta: a processo 30 furbetti del cartellino

Inizierà stamane, presso il, davanti al giudice per le indagini preliminariil processo aidell'accusati di timbrare regolarmente il proprio cartellino, ma in realtà di assentarsi durante l'orario di lavoro all'ospedalePer questo, al termine dell'indaginesvolta dai militari delladella, affronteranno un processo per i reati - a vario titolo - di truffa aggravata ai danni di Ente pubblico, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, abuso d'ufficio e di peculato.Dodici di loro --, l'8 luglio 2019, furono arrestati su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Trani,e posti ai domiciliari, misure revocate dopo gli interrogatori di garanzia e in seguito dalL'inchiesta dei finanzieri, coordinati dal sostituto procuratore, durò due anni e fece emergereda parte di medici, infermieri, impiegati amministrativi e tecnici manutentori. Leavrebbero accertato numerose assenze dal luogo di lavoro in orario d'ufficio, spesso autorizzate da permessi sindacali o dalla legge 104/92, ma usate per svolgere attività in altre strutture o per motivi privati, anche utilizzando le auto di servizio.In qualche caso sarebbe stata constatata anche la collaborazione di un soggetto esterno alla Asl, il quale si presentava per "smarcare" ai rilevatori la presenza, timbrando cartellini illecitamente. Si sarebbero assentati anche vari impiegati dell'ufficio rilevazioni presenze e assenze, addetti al controllo del corretto rispetto dell'orario di lavoro dei dipendenti che, approfittando della possibilità di accedere al sistema informatico, avrebbero modificato manualmente gli orari di lavoro.Così, nel 2019, il dg dell', commentò in una nota l'inchiesta e i dodici arresti per i vari casi di assenteismo. «L'Asl di Bari licenzierà senza indugio i dipendenti interessati dalla vicenda, se i fatti contestati dalla Procura di Traninelle modalità previste dalla legge».