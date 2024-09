Arte sacra, dal 27 al 29 settembre a Giovinazzo la mostra di Flavio Acquaviva

Sarà inaugurata venerdì 27 settembre, alle ore 20.00, in Sala San Felice, la prima edizione della mostra di arte sacra del talentuoso, un ragazzo che realizzerà così un suo desiderio.La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli. A sostenere Acquaviva, in tutti questi ultimi anni, docenti e allievi del Liceo "Fornari" di Molfetta, di cui Flavio è studente esemplare.Nella presentazione si legge: «In mostra vi saranno immagini sacre che Flavio realizza come hobby durante il suo tempo libero con la profondità e l'energia di quella bellezza divenuta colore, segno di questa bellissima esperienza regalata col suo cuore al nostro territorio».Si parte dunque venerdì 27 settembre e la mostra sarà visitabile per tutto il prossimo fine settimana dalle 20.00 alle 23.00.E domenica ci sarà una piccola grande sorpresa, con l'ensemble dello stesso, composta da ragazzi e ragazze, che omaggeranno l'artista Acquaviva e offriranno al pubblico una scaletta in musica in perfetta armonia con le opere esposte.In tre serate arte, amore per il sacro, rete scolastica, musica e senso di comunità si intersecheranno. Il risultato crediamo possa essere davvero lusinghiero.