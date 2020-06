Arrivano i fondi regionali: la ciclabile Molfetta-Giovinazzo si farà

L'OPERA

I COMMENTI DA GIOVINAZZO

COSÌ GLI AMMINISTRATORI MOLFETTESI

Via libera alla realizzazione dellaIl progetto candidato lo scorso anno da Molfetta, comune capofila, alfinalizzato alla realizzazione di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali, è stato finanziato per un milione e cinquecentomila euro. È risultato secondo in graduatoria subito dopo Taranto.Il progetto definitivo prevede la realizzazione della pista prevalentemente su sede stradale per la parte del territorio giovinazzese dalla ex cementeria, inizio del territorio comunale, sino all'area mercatale per raccordarsi con la Greenway cittadina per poi proseguire in discesa verso il mare. Prevista la realizzazione di più rotatorie, una all'accesso del ponte Cola Olidda l' altra all'innesto con la strada che raccorda la viabilità Molfetta- Giovinazzo ed il campo sportivo comunale.L'asfalto sarà di tipo colorato e l'intervento prevede la realizzazione dell'intera dorsale elettrica con l'accensione di tutta la strada con pali sormontati da armature a led di ultima generazione.Tutti questi interventi aumenteranno in maniera considerevole la sicurezza su una strada attualmente non illuminata e percorsa molto spesso a velocità inappropriate dove insistono strutture ricettive, tra cui ristoranti, alberghi ma anche residenze private.«Oggi è arrivata un'altra grande soddisfazione perché Giovinazzo si dimostra capace di fare sistema considerato che quello finanziato è un lavoro che abbiamo condiviso con il Comune di Molfetta e dimostra che la visione di città e di territorio, che noi rivendichiamo di sostenere da anni e prima degli altri, è una modalità sempre più diffusa e condivisa - dichiara il Sindaco-. Ora vediamo premiata la nostra perseveranza, la nostra capacità di visione e l'idea di fare di queste zone un esempio di vivibilità , di accoglienza e di fruibilità in una modalità sempre più diffusa di posti bellissimi. Luoghi che, grazie a questo tipo di infrastrutture, potranno vedere valorizzata la loro capacità di attrarre turismo e turisti da tutto il mondo perché il Covid-19, di fatto, ha stimolato ancora di più l'idea di vivere i territori in modalità sempre più green e sempre più a contatto con la natura. Continueremo sempre a lavorare con chi crede in questa visione per rendere la nostra città sempre più apprezzata e innovativa. Ma le buone notizie non finiscono qui - ha anticipato -, molto presto renderemo noto un altro risultato per noi importante in un'altra nostra battaglia storica e a favore dell'intera collettività».«Sono orgoglioso di aver collaborato con il Comune di Molfetta affinché anche quella strada potesse avere il giusto livello di sicurezza, oltre alla creazione di una infrastruttura che eleverà la funzionalità e l'appetibilità rispetto ad una idea di sviluppo di territorio - commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici,-. Mi preme anche evidenziare che ogni finanziamento ottenuto consente lo sviluppo di una economia di scala che genererà, a sua volta, occupazione a più livelli».«La pista ciclabile che andremo a realizzare – commentano gli Assessori molfettesi all'Urbanistica,e ai Finanziamenti regionali ed europei,- consentirà di poter raggiungere in sicurezza Giovinazzo in sella ad una bicicletta. Rientra in un percorso più ampio che punta al miglioramento della qualità della vita. In parte lambirà la costa, in parte determinerà il restringimento della carreggiata imponendo alle auto una velocità contenuta. Siamo decisamente soddisfatti del risultato che siamo riusciti a raggiungere».