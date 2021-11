Apre a Molfetta Cantatore Biolab: il laboratorio di famiglia

Dalla passione e dall'impegno di Claudia ed Enzo Cantatore nasce a Molfetta "Cantatore Biolab", laboratorio di analisi pensato per andare incontro alle esigenze di tutta la famiglia, aperto al pubblico dal prossimo 29 novembre in via XX settembre.Situato nel cuore della città, in via XX settembre, il centro è dotato di ampi spazi pensati per accogliere il paziente e garantirgli una serie di servizi specialistici e completi, con due sale prelievi e locali suddivisi per specifiche attività laboratoristiche. Attività svolte allo scopo di prevenire, accertare e monitorare eventuali disfunzioni e patologie, e il decorso di terapie in atto."Vogliamo creare un lab che non sia solo all'avanguardia, ma che trasmetta i nostri principi guida: affidabilità, umanità, positività. Questi sono i nostri valori". Così la dott.ssa Cantatore, direttore sanitario del centro e ormai da anni punto di riferimento nel territorio, dopo aver maturato un'esperienza ventennale presso uno dei più noti laboratori del nord barese.La mission di Claudia ed Enzo, fratelli prima ancora che professionisti del settore, si concretizza in una volontà precisa: coniugare esperienza e innovazione, regalando sempre un sorriso.L'obiettivo più importante è mettersi al servizio del paziente, partendo anche dalle cose più semplici, come l'orario di apertura. Il centro sarà per questo aperto dalle ore 7.15 del mattino, per poter garantire anche a chi lavora di svolgere comodamente le analisi. La ricezione dei risultati via mail e l'utilizzo di sistemi informatici all'avanguardia saranno poi altri due elementi essenziali per garantire efficienza. La riduzione dei tempi è infatti fondamentale per essere realmente innovativi. Laddove richiesto, sarà anche possibile ottenere il prelievo e il referto direttamente a casa propria, per andare incontro alle esigenze di tutti.Accanto alle tipologie di analisi tradizionali, sarà poi possibile effettuare una serie di test per conoscere intolleranze alimentari, esami per la prevenzione cardio-vascolare, marcatori tumorali, esami per la fertilità, esami prenatali non invasivi e tanto altro. Il tutto, assieme ai servizi di medicina del lavoro e di medicina sportiva, offerti dal centro.L'obiettivo è quello di creare una vera e propria rete territoriale della prevenzione, collaborando con i medici di base, organizzando al meglio il lavoro per offrire un miglioramento continuo dell'accessibilità ai servizi del centro e sottoponendosi a tutti i controlli per la valutazione della qualità dei servizi offerti."L'idea di avere a cuore i bisogni di tutta la famiglia è per noi centrale. Per questo abbiamo pensato di creare dei veri e propri pacchetti a misura di paziente una modalità che consente a chiunque di poter prevenire problematiche legate all'età, al sesso, alla propria condizione psicofisica. Dall'anziano, al bambino" conclude Enzo Cantatore.Per info, consultare la pagina Facebook o chiamare al numero 080 205 9444.