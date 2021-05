Appena 145 nuovi positivi al virus in Puglia nelle ultime ore

21 nuovi decessi

La Puglia respira da qualche giorno sul fronte dell'epidemia da Sars CoV2. Nelle scorse ore, a fronte di 4330 tamponi effettuati, "solo" 145 hanno dato esito positivo, per una percentuale di 3,34% su campione totale. Un dato così basso non lo si registrava dallo scorso autunno.Dall'inizio della pandemia sono 246494 i pugliesi infettatisi, pari al 10,33% dei test rinofaringei effettuati sul territorio regionale.Questo il riepilogo dei contagi dal marzo 2020 ad oggi:93474 Area Metropolitana di Bari44227 Provincia di Foggia38579 Provincia di Taranto25701 Provincia di Lecce24593 Provincia Bat18756 Provincia di Brindisi787 relativi a residenti fuori regione377 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 37627 positivi al virus (-1091) e 36.404 sono coloro i quali si stanno curando a casa. In ospedale sono ricoverate 1223 (-28 rispetto alla domenica) e 112 sono i pazienti che lottano in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 202584 pazienti sono guariti, 1215 nelle ultime ore.Le note tristi arrivano dai decessi, ben 21 nelle ultime ore: 8 in Capitanata, 6 nella Bat, 3 nel barese (1 a Giovinazzo), 2 nel brindisino, 2 nel tarantino. I morti da inizio emergenza sanitaria in Puglia sono 6283 e 2187 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.