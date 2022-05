Ancora sole e tanto caldo su Giovinazzo: attese punte di 35°

Giovinazzo si appresta a vivere ancora una giornata prettamente estiva, dopo i 34° fatti registrare ieri, 24 maggio.In questo mercoledì saranno registrate punte massime di, che nell'ore centrali del giorno e soprattutto nell'agro toccherannoChi potrà cercherà refrigerio lungo la costa, con un tuffo in mare (che risulterà mosso), per gli altri i consigli sono sempre i medesimi: non esporsi al sole nelle ore più calde ed idratarsi.La ventilazione sarà moderata di provenienza sciroccale e fino al tramonto sul termometro si registreranno 29-30°. Nubi sparse a sera, quando ci saranno valori termici compresi tra 25 e 27°, mentre le minime della notte si assesteranno sui 20°.Giovedì arrivano correnti nord-occidentali che poteranno le massime ad abbassarsi fino a 30°, tuttavia ancora sopra la media stagionale. Poi da venerdì e nel fine settimana le temperature torneranno in linea con il periodo.