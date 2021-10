Ancora pioggia nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 10 OTTOBRE

L'autunno ha bussato con forza alle porte di Giovinazzo nelle ultime giornate e da giovedì sera la cittadina adriatica è interessata da una forte e lunga perturbazione.Pioggia è prevista anche in questa domenica 10 ottobre, a partire dalla mattinata e per tutta la parte centrale della giornata, accompagnata dal maestrale che renderà il mare molto mosso. Massime sui 16°, ancora in calo.Le precipitazioni, secondo le previsioni degli esperti, saranno anche abbondanti in taluni tratti del pomeriggio. Attese schiarite alternate a nuovi consistenti annuvolamenti a sera. Umidità che toccherà picchi anche del 94%.Migliora lunedì.SOLE - Sorge: 6:58, Tramonta: 18:19LUNA - Leva: 12:55, Cala: 21:56 - Luna crescente