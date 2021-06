Anche il vaccino Johnson & Johnson solo per le persone over 60

Dopo lo stop di AstraZeneca, anche il monodosesarà utilizzato soltanto. Lo ha stabilito una circolare del Ministero della Salute, che ha emanato le nuove misure sulla campagna, dopo il parere in merito del Comitato tecnico scientifico.Nei giorni scorsi la Puglia, in quasi tutte le Asl, aveva organizzato degli open day per gli over 40 col vaccino J&J.Il dietrofront ha modificato il piano delle somministrazioni del Governo: già da domenica 13 giugno i cittadini under 60 potranno ricevere solo i sieri Pfizer BioNTech e Moderna (chi ha avuto una prima dose AstraZeneca, dovrà seguire la linea della vaccinazione eterologa).