Anche a Giovinazzo la raccolta firme contro l'autonomia differenziata

Anche a Giovinazzo, presso la sede dello, si è costituito il comitato promotore per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. «Una legge sbagliata - scrivono dal sindacato - che divide il Paese, aumenta le diseguaglianze e agevola la frammentazione delle competenze in alcuni ambiti di intervento pubblico di primaria rilevanza come la sanità e l'istruzione».Ne fanno parte lo, l'associazionee i partiti politici. Il comitato è aperto anche ad altre associazioni che volessero aderire successivamente.I cittadini possono firmare il sabato e la domenica sera dalle ore 19.00 alle ore 21.00 presso il banchetto permanente allestito nella sede dello Spi in piazza Vittorio Emanuele II. Altri momenti di raccolta firme saranno allestiti nei punti di maggior frequentazione della città, presso le sedi delle associazioni e dei partiti aderenti al comitato promotore. È possibile firmare nella piattaforma referendaria online attraverso lo spid.«L'obiettivo principale - scrivono dal sindacato - è quello di raggiungere il maggior numero possibile di persone affinché si superi con certezza il numero minimo necessario per la presentazione del referendum. Oltre a questo dobbiamo lavorare tutti insieme per informare i cittadini e concretizzare sul territorio una massiccia volontà popolare per abrogare la legge sull'autonomia differenziata, una riforma sbagliata che spacca in due l'Italia!».