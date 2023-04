Anche a 30 anni dalla morte il messaggio di don Tonino è più che mai vivo

Nel 30° anniversario della nascita al cielo del venerabile20 aprile 1993-2023), la Chiesa diocesana lo scorso 8 dicembre ha dato inizio ad un anno speciale per continuare ad assaporare la memoria, il messaggio e la testimonianza di don Tonino.Il tema scelto,sarà declinato e approfondito riascoltando alcune parole-chiave del suo Magistero più che mai attuale per il nostro tempo: la Chiesa, i poveri, gli ultimi, i sofferenti, l'educazione, il dialogo, la pace, Maria, Cristo. In esse è possibile scorgere i volti che l'amato pastore ha scoperto, contemplato e accarezzato con la sua vita, profumata di Vangelo. Sono un invito a non fermarsi a uno sterile ricordo del passato ma a rivivere la gioia della fede con lungimirante discernimento che contribuisca a generare l'audacia della speranza.L'anniversario del trentesimo dies natalis di don Tonino Bello sarà celebrato oggi, nella Cattedrale di Molfetta, con la S. Messa alle ore 19.00 presieduta da S. Em. Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza episcopale italiana.Di particolare attenzione si segnalano alcuni appuntamenti che andranno ad approfondire alcune delle parole-chiave che guideranno l'anno:– EDUCAZIONE - il 22 aprile Premiazione dei vincitori della 3ª Edizione del premio letterario don Tonino Bello su poesia metafisica-civile e al giornalismo di prossimità, l'8 e 9 maggio p.v. Conclusione del Progetto didattico: "don Tonino Bello, una santità nel quotidiano".– PACE - la commissione ha pensato di istituire una "Scuola della Pace" nei giorni 29, 30 e 31 maggio. Durante le serate, accompagnati da tre relatori, si avrà modo di riflettere sulla Pace e sul suo significato: lunedì 29 maggio: "La pace: una prospettiva biblica" interviene don Patrizio Missere, Docente di Sacra Scrittura, ISSR "don ToninoBello" di Lecce; martedì 30 maggio: "Dagli scritti di don Tonino una prassi della pace" interviene Prof. Carmine Matarazzo, docente di Teologia pastorale e Catechetica, Napoli; mercoledì 31 maggio: "Don Tonino, profeta del nostro tempo" interviene don Tonio Dell'Olio, Presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi.– ULTIMI - durante questo anno la Caritas Diocesana attraverso il bando PARROCCHIE CREAT(T)IVE – SUL PASSO DEGLI ULTIMI ha finanziato alcuni progetti delle Caritas parrocchiali al fine di vivere a pieno una "Chiesa del Grembiule", capace di dare attenzione al ben-essere comunitario, alle persone e agli ultimi in particolare.Inoltre l'ufficio diocesano per Pastorale per il Tempo libero, il Turismo, lo Sport, i Pellegrinaggi ha organizzato per sabato 13 maggio il pellegrinaggio diocesano ad Alessano e a Tricase guidato dal vescovo Domenico Cornacchia, un'occasione per pregare insieme presso la tomba del Venerabile don Tonino Bello.Don Tonino Bello verrà ricordato con la ristampa del testo di "Quella notte ad Efeso. Lettera a Maria" in un edizione speciale coeditata da edizioni la meridiana e Luce e Vita.