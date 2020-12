Analisi tecnica e analisi fondamentale: in cosa consistono?

Analisi tecnica e analisi fondamentale: cosa sono?

Elementi base dell'analisi tecnica

ADX MACD Supporti e Resistenze Trend Line Oscillatore RSI

Elementi base dell'analisi fondamentale

Le piattaforme di trading: il luogo dove fare analisi di mercato

Nel momento in cui si comincia a fare trading online, c'è tutta una serie di cose da tenere in considerazione, studi da fare e approcci da tentare. Eppure, ci sono alcune cose a dir poco imprescindibili da studiare per tentare di ottenere il massimo dai nostri investimenti, e queste sono le analisi finanziarie.Nello specifico, sono due i tipi di studi atti a questo scopo e che, una volta uniti, possono darci un'idea complessiva della direzione che prenderà il nostro investimento: l' analisi tecnica e analisi fondamentale In questo articolo quindi andremo ad elencare in cosa consistono le suddette analisi e come fare per eseguirle al meglio.L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale rappresentano il punto di partenza per ogni studio serio e concreto verso un asset a cui siamo realmente interessati. Essi sono degli studi imprescindibili, ma nonostante le loro differenze possono essere uniti per poter avere il meglio da entrambe le discipline.In linea di massima,è un tipo di studio che si basa fondamentalmente su grafici e storici delle quotazioni di un dato asset e le sue performance in Borsa. Tramite il supporto di indicatori tecnici e di tutta una serie di altri strumenti finanziari il trader sarà in grado di prevedere l'andamento futuro della quotazione e investire di conseguenza.L', invece, tende ad analizzare tramite indicatori sintetici tutti quei parametri e peculiarità che caratterizzano un asset. A prescindere da quale esso sia i dati presi in considerazione non cambiano molto perché gli "indicatori macroeconomici" utili all'analisi sono sempre gli stessi. Per fare un esempio pratico, nello scambio di coppie valutarie nel mercato Forex, questi parametri saranno relativi a cose come il PIL o la percentuale di disoccupazione del paese interessato.Nel caso dell'analisi tecnica, come già accennato in precedenza lo studio verrà effettuato e supportato da una serie di strumenti per la misurazione finanziaria in modo da far capire al trader quale sia l'investimento più idoneo per un dato asset in un dato periodo di tempo. Gli indicatori usati si applicano direttamente ai grafici di prezzo, eccone alcuni esempi:Gli strumenti maggiormente utilizzati durante un'analisi tecnica, comprendono cose come grafici di prezzo, candele giapponesi e diversi indicatori di trading come quelli sopra elencati. Questi ultimi sono fondamentalmente una serie di formule matematiche atte a rappresentare i fattoriche possono incidere su un mercato.Al contrario dell'analisi tecnica, l'analisi fondamentale fa affidamento su una serie di dati e fattori. Ciò significa che svolgendo una simile analisi, l'attenzione si sposterà sui fattori chiave che possono influenzare un dato asset o mercato.Un esempio lampante lo troviamo nel mercato Forex. Durante lo scambio di coppie FX, queste subiscono modifiche di prezzo e oscillazioni davvero rilevanti. Tali cambiamenti nel prezzo non dipendono però solo dalle contrattazioni tra domanda e offerta, ma anche da eventi che vanno ben oltre la mera economia, come ad esempio crisi politiche, guerre, rumors e così via discorrendo.Va da sé che questo tipo di analisi richiede uno studio molto approfondito e tendente ad investimenti sul lungo periodo.Per poter eseguire questi due tipi di analisi e per eseguire un investimento sul mercato vero e proprio, avremo bisogno di tutta una serie di strumenti non da poco. Fortunatamente per noi, però, tutto ciò che ci serve per eseguire sia le analisi che gli investimenti, è racchiuso nelle miglioriNon di rado oggi infatti è possibile trovare soluzioni "tutto in uno" dove effettuare ogni tipo di analisi. Sulle migliori piattaforme di negoziazione si possono trovare un gran numero di asset azionari e Forex dove investire con strumenti di misurazione finanziaria. Ma non mancano nemmeno i corsi di formazione riguardo l'analisi tecnica e analisi fondamentale che vi torneranno estremamente utili, a prescindere dal livello di partenza del trader che si iscrive a un broker online.L'importante durante la selezione di una di queste piattaforme, e quindi di un broker online con cui accedervi, è assicurarsi sempre di essere nelle mani di broker online, quindi in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie nel territorio italiano.