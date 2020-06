"Amministratori sotto tiro", la Puglia al secondo posto

È stata presentata in videoconferenza, in diretta sui canalidi, la nona edizione del rapporto, che censisce gli atti di minaccia e di violenza nei confronti degli amministratori locali e dei funzionari della pubblica amministrazione.Sonogli atti intimidatori censiti danel 2019,. Sono statele Province coinvolte -del territorio nazionale - ei Comuni colpiti, il dato più alto mai registrato. Per la seconda volta nella storia di questo Rapporto sono stati censiti atti intimidatori in tutte le regioni d'Italia. La Puglia si colloca al secondo posto a livello regionale,Sonoi casi censiti nel, in aumento delrispetto al, quando furono. È la provincia di Foggia la più bersagliata dell'anno, concasi censiti (). Pressoché stabili le intimidazioni registrate nella provincia di Bari. I casi più gravi ad Altamura, Polignano, Gioia del Colle e a Cellamare dove sono state recapitate ai sindaci buste contenenti minacce e bossoli di pistola.​«Il fenomeno delle minacce agli amministratori locali è diventato una questione nazionale - ha dichiarato, presidente di Avviso Pubblico e sindaco di Grugliasco - Il rapporto "Amministratori sotto tiro" mira a far crescere questa consapevolezza e la percezione della gravità nell'opinione pubblica e al mondo politico».​«La crisi sanitaria generata dal Covid sarà accompagnata da una forte crisi economica e sociale che le mafie stanno già cercando di sfruttare per accumulare consenso sociale sui territori ed espandere la loro presenza nel nostro sistema produttivo e negli Enti locali. Le pressioni non mancheranno - ha concluso -, così come il tentativo di».​«Gli atti intimidatori contro gli amministratori locali costituiscono una tematica attuale di estrema delicatezza, specie in questa fase dell'emergenza Covid - ha evidenziato il ministro dell'Internoe richiede attenzione perché i sindaci e gli amministratori rappresentano il punto di riferimento immediato per le comunità provate dagli effetti della pandemia».​«L'intimidazione contro un sindaco non solo è un'offesa alla comunità, ma è una lesione dei valori alla base del vivere civile, del principio democratica. Invito chi è vittima di tali atti - ha terminato -per erodere la cosiddetta cifra oscura: noi dobbiamo conoscere per poter intervenire».