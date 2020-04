Amministratori e consiglieri pugliesi cantano "Bella Ciao". Ci sono anche de Gennaro e Mastroviti

Un modo per celebrare la Festa della Liberazione anomalo, ma importante per ribadire valori di riferimento in tempi di emergenza sanitaria

Un modo diverso per per celebrare laIl 25 aprile 2020 è diverso da tutti gli altri vissuti in questi ultimi anni e lo sanno bene amministratori e consiglieri di diversi comuni della Terra di Bari e della Bat. In un video hanno voluto testimoniare la loro presenza al fianco dei cittadini, per la nostra Italia, hanno voluto riaffermare in maniera semplice ed efficace i valori della Democrazia e della Resistenza.«Siamo Consiglieri Comunali, di maggioranza e di opposizione, siamo Assessori, siamo amministratori pubblici della Terra di Bari e Bat. Ogni giorno pratichiamo quella cosa meravigliosa che si chiama Democrazia della rappresentanza all'interno delle nostre Istituzioni comunali - scrivono in un messaggio -. Ogni giorno innaffiamo il Fiore del Partigiano col nostro impegno e la nostra passione. Oggi vogliamo cantare e suonareper ringraziare coloro che hanno lottato per Liberare il nostro Paese e hanno voluto affidarci quel Bene Comune così delicato che si chiama Democrazia. Amiamola», è il messaggio che arriva nella case di tanti pugliesi.Per Giovinazzo c'era gli esponenti di PrimaVera Alternativa,Con loro l'amico Giuseppe Volpe, de La Corrente di Terlizzi, Antonio Mazzone, consigliere a Ruvo di Puglia; Benedetta Mele, assessora a Toritto; Carmine Doronzo, consigliere di Barletta; Francesco Brandi, loro omologo di Bitonto; Giulio De Benedittis, assessore bitettese; Lia Caldarola, consigliera di Ruvo di Puglia; Ruggiero Quarto, anch'egli consigliere ma a Barletta e Silvia Rana, consigliera comunale di Molfetta.Il loro canto di libertà lo potete ascoltare cliccando qui