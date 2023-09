Mastroviti si dimette con una lettera aperta alla città

Era una delle voci più autorevoli di PrimaVera Alternativa all'interno della massima assise cittadina. Lo è stata per sei anni, a cavallo tra due legislature.lascia i banchi dell'opposizione per ragioni personali e lo fa spiegando tutto agli elettori ed ai colleghi in una lettera aperta alla città che vi proponiamo integralmente.Al suo posto subentrerà Michele Digiaro.«Mi approccio alla scrittura di queste righe con grande difficoltà, con emozioni contrastanti, dopo mesi e mesi di riflessioni e complesse valutazioni, che mi hanno portato ad una scelta che sento tanto doverosa quanto estremamente sofferta.Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dal ruolo di Consigliere Comunale.Non banalizzerò questa mia decisione motivandola con vaghe "ragioni personali".La mia è una scelta che ha certamente ragioni solo di natura personale, ma che riguardano il lavoro, la famiglia, e soprattutto riguardano la CORRETTEZZA.Il metodo, la abnegazione, la passione, la professionalità e la serietà con cui spero e credo di essermi calata in questi lunghi 7 anni nel compito di Consigliere Comunale, mi impongono oggi di lasciare spazio a qualcuno che possa proseguire in modo adeguato questo mio impegno.Svolgere il ruolo di Consigliere Comunale con serietà per me significa dedicare un quotidiano lavoro di studio delle carte, dei provvedimenti, dell'albo pretorio, vuol dire prepararsi bene per le commissioni, per le "capigruppo", per i Consigli, vuol dire insomma dedicare un tempo, una qualità e quantità di tempo, che io purtroppo oggi non riesco più a garantire.Ora, so benissimo che in tanti stanno pensando... "E quindi?! Puoi proseguire abbassando il tuo livello di impegno, di studio, diminuendo il tempo dedicato"...NO, non è questa Sabrina, non è questa la mission di PrimaVera Alternativa.Per me, fare il Consigliere, per ben due volte di opposizione, e per ben due volte con alla base un consenso elettorale importante che mi ha riempita di orgoglio, è una missione di lavoro e servizio, non una medaglia al petto da esibire o un ego da alimentare o una "carriera politica" da avviare.Quando siedo in quel Consiglio, beh lì non c'è solo Sabrina, ma c'è tutto il Direttivo di PVA, ci sono tutti i Soci, ci sono tutti i simpatizzanti: c'è un lavoro costante e invisibile dietro, c'è un gruppo coeso che discute, studia, pianifica e condivide ogni azione.Io trovo doveroso che chi rappresenti questo grande lavoro ne sia per lo meno il primo artefice e motore.E io non posso più esserlo, perché ho un lavoro che amo e che assorbe molte delle mie energie psicofisiche e ho una famiglia che in questa fase di vita ha bisogno del mio pieno supporto.Compio dunque questa scelta sofferta, ma la compio con estrema serenità riguardo il futuro, perché so che chiunque mi sostituirà garantirà il mio stesso spirito di servizio e godrà del pieno sostegno del Movimento.Della solidità e compattezza del gruppo di PrimaVera Alternativa, ne ho avuto conferma, se ce ne fosse stato bisogno, proprio ieri sera, quando in una assemblea plenaria come sempre partecipatissima ho annunciato ai Soci la mia decisione.PVA è un Movimento che sa essere presente quando e dove conta, non sui social, non sulle copertine, ma tra la gente. E io spero di aver contribuito in questi anni ad una semina molto buona.Lascio in coda a questa lettera la parte a cui tengo maggiormente: il mio GRAZIE.GRAZIE a tutti coloro che hanno creduto nella mia persona in questi anni: so bene che sono loro i primi ai quali questa mia decisione recherà delusione. A tutti loro dico che non esiterò a confrontarmi personalmente con chiunque voglia. Ma a tutti i miei elettori dico con convinzione: la mia è una estrema forma di correttezza e rispetto proprio nei vostri confronti.GRAZIE alla mia famiglia, a Daniele, al Direttivo, ai Soci di PVA che mi hanno sempre sostenuta, incoraggiata e motivata anche nelle situazioni umanamente più difficili. Anche loro probabilmente faticheranno a comprendere la mia decisione ma a loro posso ribadire che Sabrina è una persona, ma PVA è una IDEA e le idee pulite camminano sulle gambe di chiunque!Un GRAZIE lo rivolgo anche a tutti i competitori politici, soprattutto a quelli che hanno sempre mostrato rispetto, educazione e umanità; un po' meno a chi non lo ha fatto, anche se pure a costoro devo una crescita umana in termini di rafforzamento della mia personalità.Lascio il ruolo di Consigliere Comunale, ma continuo, convintamente, a perseguire l'impegno sociale e civico, seppur in maniera Alternativa».Sabrina Mastroviti