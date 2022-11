Allerta meteo: giovedì 1 dicembre abbondanti piogge su Giovinazzo

Forte ondata di maltempo attesa su tutto il Nord Barese e sulle coste adriatiche della Puglia per le giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1° dicembre, quando si verificheranno i fenomeni più intensi.Giovinazzo non farà eccezione e la Protezione Civile della Puglia ha già diramato un'allerta meteo di medio-alta intensità a partire dalle ore 8.00 di questa mattina, 30 novembre, e per le successive 24-36 ore.A Giovinazzo la pioggia inizierà a cadere consistente sin dalla serata di oggi, grazie anche ad una ventilazione sostenuta da quadranti nord-orientali che porterà nuvole stratiformi sulla cittadina adriatica. Il peggio dovrebbe verificarsi il 1° dicembre con abbondanti precipitazioni piovose che si abbatteranno su tutta la costa adriatica per diverse ore, secondo le prime previsioni degli esperti, con temperature massime e minime comprese tra 12 e 13°. Mare agitato, prestare massima prudenza sul litorale.Tregua del maltempo prevista per venerdì 2 dicembre, con qualche scroscio anche sabato.