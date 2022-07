All’Università di Andria si ritorna a discutere le Tesi di Laurea

PUBBLIREDAZIONALE

Ci sono emozioni che dobbiamo ritornare a vivere nel modo giusto, con le persone giuste. Una di queste è il raggiungimento di un traguardo come quello della laurea. Un obiettivo che, seppur condiviso con i propri familiari e amici, è frutto del proprio impegno. Se c'è qualcuno a cui rivolgere un ringraziamento, è se stesso!Ci siamo disabituati a vivere certe sensazioni e ormai diamo per scontato qualsiasi cosa, così finiamo per attribuire poca importanza ad avvenimenti importanti come la proclamazione. Era ora che qualcuno prendesse l'iniziativa e riportasse la situazione a com'era. Perché a volte ritornare al passato è la cosa migliore da fare.Questo ha fatto Musa Formazione. Ha riacceso i riflettori su questa buona abitudine di festeggiare nel modo giusto un figlio, un amico, una persona cara che ce l'ha fatta. Una possibilità concessa anche ai laureandi di altre città limitrofe, compreso Bari, visto che Musa Formazione è l'unica sede d'esame e di discussione di Laurea nel Nord e nel Sud Barese per i corsi di laurea Pegaso e Mercatorum.Come si dice in questi casi, la Laurea non è il traguardo, ma solo il punto di inizio verso il futuro lavorativo. Un percorso che inevitabilmente passerà attraverso corsi di specializzazione utili ad acquisire e rafforzare le proprie competenze per diventare la figura professionale a cui si aspira tanto, e che le aziende, effettivamente, stanno cercando. Già, perché oggi, i ragazzi vivono con disagio il post laurea e l'impatto con la vita reale, sfiduciati da una situazione economica ed occupazionale abbastanza arida.E nuovamente ci si trova ad avere la necessità che qualcuno prenda il comando e rimetta il treno sulle rotaie giuste. E di nuovo siamo a scrivere di Musa Formazione e di come sta lavorando per superare questo empasse attraverso il MUSA Job.tra aziende e figure formate/certificate/laureate, già sperimentato con ottimi risultati. Oggi è una realtà fortemente incardinata nella value proposition offerta al pubblico.Uno strumento che facilita la ricerca di figure professionali da parte delle aziende, che hanno la possibilità di chiedere a Musa Formazione gente preparata, o da formare sulla base delle proprie esigenze lavorative, considerando le tecnologie impiegate in azienda. Il MUSA Job orienta i nostri giovani figli, ma anche chi è alla ricerca di un riscatto professionale, verso le competenze giuste da possedere per rispondere alle richieste del mercato del lavoro ed accedere ad un impiego.Oltre ad essere guidati verso il corso di Laurea o verso il percorso professionale più adatto alle proprie ambizioni, gli orientatori didattici di Musa Formazione sapranno prendersi cura del neo laureato anche nel prosieguo formativo e lavorativo.Rivolgiti a Musa Formazione per un orientamento gratuito e senza impegno. Contattali via telefono o wapp al 320 786 3374. Oppure visita il sito