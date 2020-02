Alessandro Depalo premiato tra i primi 10 migliori consulenti di marketing in Italia di Pagine Si SpA

Alessandro Depalo è stato premiato presso la sede centrale di Terni di Pagine Sì SpA - azienda per la creazione di progetti marketing e supporto alle imprese - lo scorso lunedì 3 febbraio. "Ringrazio di cuore un team che ha da sempre creduto in me e un'azienda in espansione che ogni giorno innova la comunicazione di oltre 60.000 clienti.""Durante la premiazione ho ribadito che tra me e la dirigenza di Pagine Sì SpA vi è un perfetto allineamento di valori. Aiutiamo gli imprenditori a prendere consapevolezza di quanto il marketing sia fondamentale"."Oggi ogni imprenditore ha bisogno di differenziarsi dai suoi diretti concorrenti in un mercato ipersaturo. È impensabile poter raggiungere degli obiettivi ambiziosi come quello di costruire un brand o diventare un'autorità del proprio settore solo grazie alla realizzazione di un sito o alla gestione di una pagina Facebook. Questi sono meramente elementi di un puzzle chiamato Piano di Marketing, che se utilizzati in modo strategico offrono benefici esponenziali. Spesso il problema delle piccole realtà è quello di non avere delle risorse interne formate sul marketing o avere poco tempo per dedicarsi a quest'area aziendale (il vero cuore pulsante). Con la nostra consulenza supportiamo il cliente a comprendere i passi giusti da fare e dar vita alla vera Digital Transformation".