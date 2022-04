Al Gran Shopping di Molfetta un inno alla natura e alla sostenibilità

Il Gran Shopping di Molfetta celebra l'importante certificazione di qualità ambientale Breeam Gold, con la campagna di comunicazione "La natura ci approva". Dal prossimo fine settimana varcando la soglia dell'ingresso ci si troverà di fronte ad un percorso fatto di messaggi di plauso della natura stessa lungo tutti i corridoi e le piazze della galleria, un apprezzamento che trova espressione artistica nel giardino che cresce sulle mani raffigurate sulle locandine, le stesse delle donne e degli uomini che ogni giorno mettono il proprio impegno nelle buone pratiche, il fiorire dell'erba che cresce come cresce la consapevolezza di doversi impegnare in prima persona per fare la differenza. Una passeggiata tra i negozi intervallata dalle immagini che intrecciano umanità e natura, costrette a convivere, senza calpestarsi. La sostenibilità ambientale entro dunque anche fisicamente nel Gran Shopping di Molfetta con la nuova campagna di comunicazione dal cuore verde che invaderà ogni spazio della galleria. I clienti saranno accolti in un nuovo mondo di consapevolezza ecosostenibile in cui dare una mano all'ambiente diventerà un mantra, o un hashtag, sempre presente. "La natura ci approva" esprime l'assoluta positività del cammino intrapreso dal centro commerciale pugliese.E' un periodo di iperinformazione, sempre più spesso non si presta troppa attenzione alle notizie che ci circondano, ma è anche un periodo in cui è chiaro quanto piccole ma buone abitudini da parte di ciascuno di noi possano davvero fare la differenza. I temi a sfondo ambientale sono quelli che più stanno a cuore ai Millenials e alla Gen Z, è soprattutto grazie alle nuove generazioni se il tema green è diventato di dominio pubblico, e non mero green washing, generando un'eco incredibile e attenzione particolare da parte dei governi di tutto il mondo.Esattamente come ha fatto il Gran Shopping Molfetta, che attraverso il concreto impegno profuso nelle buone pratiche, ad esempio la riduzione dell'impatto ambientale delle proprie strutture o avvalendosi di un piano di attuazione triennale volto a ridurre la curva di decarbonizzazione, ha ottenuto la prestigiosa certificazione Breeam. Dare una mano all'ambiente si traduce in un impegno reale rivolto verso tutti coloro che frequentano il centro commerciale con lo scopo di monitorare la situazione e migliorare il benessere dei lavoratori, sia negozianti che operatori, e dei visitatori. Grazie ai più giovani la sana discussione dei grandi temi di attualità è entrata in casa, impegnarsi in prima persona nel seguire nuove linee guida più attente all'ambiente è diventata la priorità, e il centro commerciale del Gruppo Cbre è frequentatissimo dai più giovani, per questo era molto importante visualizzare attraverso un simbolo il messaggio di sprono e approvazione per il lavoro da fare.