Aggredisce il vicino di casa brandendo un'accetta. Fermato un 52enne

Si sarebbe scagliato contro un condomino di un palazzo di via Vittorio Veneto, a Giovinazzo, brandendo un'accetta. Così, quando isono intervenuti sul posto, dopo aver raccolto la segnalazione al, il caos si è stemperato nel fermo dicon problemi psichici, trasportato in ospedale, a Bari.L'allarme è scattato ieri mattina, quando i militari dell'della, con il supporto della, sono piombati nello stabile segnalato, dopo che unha riferito che un condomino, già querelato nel 2019 e nel 2020 per minaccia, «seduto sul pavimento nelle vicinanze della mia porta d'ingresso - ha detto -, si alzava in piedi,ed afferrandola con la mano destra iniziava a rincorrermi fino all'ingresso del portone».L'uomo, in compagnia della moglie e spaventato da quanto accaduto, è riuscito ad allontanarsi, a trovare riparo nella sua auto e a chiamare i soccorsi. «Una volta in auto - ha aggiunto - notavamo ancora la presenza» dell'aggressore «con l'accetta tra le mani, quindi mi allontanavo dal luogo in questione», sino all'arrivo delle forze dell'ordine. L'uomo, nonostante la presenza delle divise, «cercava ancora di inveire contro di me - ha proseguito -, minacciando pure di».L'aggredito ha spiegato che il«si accanisce nei miei riguardi perché pensa che io sia il demonio»: dopo essere stato disarmato (rischia una denuncia per minacce), è stato portato al servizio psichiatrico di diagnosi e cura del. Si valuterà, ora, se sottoporlo ad un