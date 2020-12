Aggiornamento Coronavirus: a Giovinazzo gli attualmente positivi sono 184

È stato aggiornato il database con il dato degli attualmente positivi al Covid-19 a Giovinazzo.Nella mattinata di oggi, martedì 22 dicembre, il Sindacoha comunicato che nella nostra cittadina ci sonoche stanno ancora affrontando il virus. Si tratta di un numero leggermente più alto rispetto all'ultimo bollettino, risalente al 14 dicembre scorso. In realtà i positivi erano scesi al 17 dicembre a 178 (dato non pervenuto alle redazioni, ndr), per poi nuovamente risalire da sabato scorso.La curva dei contagi a Giovinazzo, così come nel resto della Puglia, va quindi lentamente appiattendosi, ma la tendenza non è affatto alla diminuzione. Per questo, anche nel post odierno, il primo cittadino ha invitato ancora alla massima prudenza, soprattutto durante queste festività natalizie: «A prescindere dal colore delle zone - ha scritto sui canali social - raccomando a tutti di ebasta una distrazione per restare contagiati. Evitiamo per questo Natale di scambiarci affettuosamente gli auguri, recupereremo il prossimo anno quando spero, con tutte le mie forze, questo incubo sarà finito.Preoccupiamoci l'uno dell'altro osservando le regole, proteggendo i più deboli con la nostra prudenza», è stata la conclusione di Depalma.