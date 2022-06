Affluenza: a Giovinazzo alle ore 12.00 ha votato il 21,35%

Avviate regolarmente le operazioni di voto a Giovinazzo: all'gestito dalla Regione Puglia unitamente con la, risultano costituiti regolarmente anche i 23 seggi allestiti sul territorio cittadino. Si vota per il sindaco, il rinnovo del consiglio e i 5 quesiti sulla giustizia.«Le operazioni - ha reso noto l'Ufficio Elettorale di Palazzo di Città - si sono svolte regolarmente e non sono stati ravvisati intoppi». A Giovinazzo, alle ore 12.00, in base ai dati diffusi dallo stesso Comune, si è recato a votare ildegli aventi diritto per l'elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Ha invece votato ilper il referendum sulla giustizia. Quest'ultimo, però, deve superare la prova del quorum (ovvero il 50% degli elettori) per essere valido.Alle amministrative del 2017 alle ore 12.00 si recò alle urne ildegli aventi diritto. Il prossimo rilevamento sarà effettuato alledi questa sera. Per votare è necessario munirsi di documento d'identità e tessera elettorale, recandosi alle urne non oltre le. Lo scrutinio comincerà oggi dal referendum.