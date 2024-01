Addio al cavaliere Morva: una vita nell'Arma e al servizio dello Stato

Lutto a Giovinazzo per la scomparsa adel cavaliere, percomandante dellaPersona di grande carattere, aveva saputo ben integrarsi nella comunità che in lui aveva trovato un punto di riferimento, rimanendo in città dopo la pensione, buen retiro e luogo da lui amato.Nato nel 1931 a Puccianiello, un sobborgo di Caserta, Morva si è arruolato a 17 anni nell', nella caserma Cernaia di Torino, e ha avuto fra i suoi comandanti, poi divenuto generale e vice comandante generale del corpo. Arrivato a Giovinazzo nel 1970, si è sempre definito «un educatore e mai un punitore», rimanendo a capo della, quando la caserma era in corso Roma, fino al 1991 e terminando la carriera con il grado di maresciallo maggiore.Nella sua esperienza da comandante, ha vissuto sempre in prima linea numerose ed importanti vicende che hanno caratterizzato la storia di Giovinazzo di quegli anni. Fra i tanti la rapina alla banca, avvenuta il 7 settembre 1981 e costata la vita ad, ucciso a 58 anni per sventare il colpo, e, il 15 febbraio 1983, con il vescovola protesta dei lavoratori dellein crisi, che occuparono i binari della linea ferroviaria.Insignito, nel 1988, dell'ambita onorificenza didal presidente dell'epoca,, nel 1989 ha ricevuto anche la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. I solenni funerali saranno celebrati, domani, alle ore 16.00 nella Concattedrale.