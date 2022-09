AB Arredamenti lancia a Molfetta il nuovo store CREO Kitchens

Il 15 settembre inaugurazione e apertura al pubblico

Un nuovo importante investimento da parte di AB Arredamenti di Angelo Bellapianta: l'azienda, già affermata nel territorio di Molfetta e dintorni, da ormai tre generazioni si prepara ad una nuova partenza con l'apertura di uno store tutto dedicato al brand CREO Kitchens.L'appuntamento, con l'apertura del nuovo negozio in Corso Umberto 151 a Molfetta, è fissato per giovedì 15 settembre alle ore 19.00: un evento inaugurale per accogliere vecchi e nuovi clienti nello spazio riservato a CREO Kitchens, il brand di cucine classiche e moderne del Gruppo LUBE, i cui vertici aziendali presenzieranno al taglio del nastro.«Credo fortemente nel lavoro che facciamo – spiega Angelo Bellapianta – nonostante il momento storico contrassegnato da tante difficoltà e sacrifici per tutti; abbiamo messo in campo questo nuovo progetto con entusiasmo, con l'obiettivo di dare rinnovato impulso al commercio locale, facendo della qualità e della professionalità un buon esempio».Per l'apertura del nuovo store AB Arredamenti, Angelo Bellapianta ha deciso di lanciare una speciale promozione: dal 15 al 22 settembre, solo per i primi 30 clienti, sarà disponibile un vantaggioso sconto pari al 50% sulle cucine CREO.«Vogliamo ringraziare Molfetta per la fiducia, per questo abbiamo deciso di distribuire ulteriori buoni promozionali durante la Festa della Madonna dei Martiri qui a Molfetta, proprio per rinsaldare questo importante legame con la città e con i nostri tanti clienti molfettesi. Vogliamo essere un punto di riferimento per il nostro settore nel territorio».Innovazione, proposte creative ed ecosostenibilità: ecco cosa contraddistingue il brand CREO, con arredi dedicati alla cucina alla portata di tutti, senza tralasciare la cura dei dettagli e la qualità dei prodotti. Cucine funzionali, dal design classico oppure moderno in base alle esigenze di arredo, tutto grazie all'esperienza di un'azienda leader nel mercato, come LUBE, attiva da oltre 50 anni.Per saperne di piùSede principale - Via E. Germano, 37/39 - Molfetta (BA)Nuovo store CREO – Corso Umberto, 151 – Molfetta (BA)080 403 7416340 342 1401