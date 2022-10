A Terlizzi arriva “Birramilandia”: il programma dell’evento

Fervono i preparativi per l'edizione 2022 di: l'evento si svolgerà a Terlizzi in via Chicoli nelle tre giornate di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022.Tutto quello che gli appassionati di birra hanno sempre sognato diventerà realtà a Terlizzi: produzioni artigianali, birre speciali tedesche, assaggi per tutti i gusti, e non solo. Numerosi saranno anche gli stand gastronomici: per il settore food sarà possibile gustare prodotti tipici del territorio come gli immancabili panzerotti, la gustosissima scrocchiarella, nonché arrosticini di pecora, assaggi del famoso Pallone di Gravina, e tanto altro ancora.Il tutto con l'accompagnamento musicale live con diverse band che si esibiranno dal vivo: il programma prevede le percussioni di Cuba Experience, Vega 80 per gli amanti della musica anni '80 e '90 italiana ed internazionale, e infine Taranta Fil Morena, con musica e danze di pizzica salentina e balli popolari. Per i dj set serali saranno presenti: Danny Dee, Rinaldo, Biro e Paky DT.Durante la tre giorni di Birramilandia ci sarà spazio anche per il divertimento per tutte le età. Grande attesa per il mini luna park per adulti, con le più amate attrazioni come la corrida, il tiro a segno e la corsa dei cammelli Derby Day; per i bambini verrà allestito un parco con un intrattenimento specifico per i più piccoli, con spettacoli di bolle di sapone, giostrine e mascotte. Gireranno poi all'interno dell'area di via Chicoli per strappare risate e applausi tra i presenti gli artisti di strada, giocolieri, trampolieri e sputafuoco, per rendere davvero indimenticabile l'esperienza.Venerdì dalle 19:00 alle 00:00Sabato dalle 18:00 alle 00:00Domenica dalle 17:00 alle 00:00Love FMRitmo 80Viva Network