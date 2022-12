A Mister Chef Molfetta arriva Concetto Logico, tribute band di Biagio Antonacci

Via Antichi Pastifici 8-8A a Molfetta

Giovedì 15 dicembre

a partire dalle ore 21.30

giovedì, venerdì e sabato

Proseguono le serate live promosse da. Dopo i successi della passata settimana, nel nuovo rinnovato locale disi torna a respirare aria di musica dal vivo grazie a, la tribute band di, in piena aria natalizia,, la voce diallieterà una serata all'insegna del divertimento e naturalmente della buona cucina.è un progetto che porta in giro nei locali e nelle piazze la musica di Biagio Antonacci. È un'idea che nasce nel dicembre del 2007 quando lo stesso Vito Palmisano racconta agli amici la sua voglia di creare una tribute band fondata sui più grandi successi del cantautore di origine pugliese.Loro ci pensano a lungo prima di accettare. È l'inizio di una bella storia, che li porta già ad aprile 2008 ad iscriversi al primo Gran festival nazionale delle cover band. Al concorso finale accedono in sedici compagini: i Concetto Logico prevarranno su tutti. Da allora, la storia non si è davvero più fermata. Ad affiancare Vito Palmisano vi sarannoalle tastiere,alle chitarre,alla batteria eal basso.Tutto questo in una location particolare che farà da cornice ideale alla grande musica. Presso Mister Chef, nelle speciali aperture serali delè possibile coniugare il divertimento al buon cibo, tipico della nostra tradizione culinaria. Una location sempre più a dimensione di famiglia, con un'area giochi attrezzata per accogliere in modo speciale anche i più piccoli, assistiti dal personale.Menù per adulti e per bambini: da Mister Chef ogni esigenza viene soddisfatta, non dimenticando la specialità del posto. La pinsa romana preparata in tutte le sue varianti, con una lievitazione di 72 ore. Una prelibatezza che, per l'occasione, può divenire anche dessert. Il concerto dei Concetto Logico può essere il momento ideale per scoprire quanto offerto da Mister Chef.