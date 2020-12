A Giovinazzo nuova impennata di attualmente positivi: sono 199

Continua a diffondersi il contagio da Covid-19 a Giovinazzo anche durante queste feste natalizie.Gli ultimi dati forniti dalla Prefettura di Bari raccontano infatti di una nuova impennata: gli attualmente positivi al virus sono passati da 184, dato riferito al 19 dicembre scorso,Numeri che inquietano e che non lasciano affatto tranquilli, specie se si pensa alla rilassatezza con cui troppo hanno vissuto i giorni in zona arancione durante queste festività.«I numeri sono in crescita costante - ha spiegato il Sindaco Tommaso Depalma sui social network - e fin quando non avrà luogo la vaccinazione a pieno regime non abbiamo altre armi per difenderci se non quelle che conosciamo già:Massima prudenza quindi - è l'invito del primo cittadino - per i giorni di fine e inizio anno: rispettiamo le limitazioni imposte altrimenti la ripresa dopo i giorni festivi sarà più dura del previsto. Domani mattina (30 dicembre, ndr) abbiamo sopralluogo con la ASL presso la sala san Felice per valutare la possibilità dell'esecuzione dei tamponi antigenici», è stata la sua conclusione.Nelle ultime settimane sono guariti in tanti, ma il numero delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle a Giovinazzo resta sempre inferiore a quelli che lo hanno contratto. Va anche ricordato che da inizio pandemia sono state 6 le vittime tra i residenti sul territorio comunale.